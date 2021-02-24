بالفيديو: مطالبات للكشف عن من يقف خلف عودة مسلسل الكاتيوشا

2021/02/24 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد مرور أيام معدودة من الهجوم الذى وقع على مطار أربيل الدولى، وبالقرب من القوات الأمريكية، سقطت اربعة صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين ليكون اخرها نصيب المنطقة الخضراء والمناطق السكنية المحاذية لها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجومات قذائف الكاتيوشا التي انطلقت في مناطق مختلفة من البلاد ، في وقت تحاول جهات خفية خلط الاوراق بتوجيه الاتهامات الى فصائل معينة، الامر الذي دفع هيئة الحشد الشعبي ان تعلن براءتها في وقت سابق من تلك الافعال .

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