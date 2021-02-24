مسؤول تركي سابق: أنقرة أبلغت واشنطن بعمليتها العسكرية الأخيرة شمالي العراق - عاجل

2021/02/24 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد رئيس الاستخبارات التركية السابق بولنت أوراك أوغلو، الأربعاء (24 شباط 2021)، بأن الولايات المتحدة لم تكن على علم بعملية قارا التي أعلن عقب انتهائها العثور على جثث 13 تركيا كانوا مختطفين لدى حزب العمال الكردستاني.

وقال أوغلو، في تصريح، نقلته وسائل إعلام تركية، إن "بلاده أبلغت الولايات المتحدة بعملية كارا بعد أقل من ساعة على تنفيذها"، مبيناً: في الواقع هناك ادعاءات قوية حول رصد الولايات المتحدة لتحركات العمال الكردستاني والرهائن الاتراك عبر وكالة ناسا".

وأضاف أن "المصادر المحلية تحدثت عن امتلاك الولايات المتحدة نقطتين استخباراتيتين بالمنطقة إحداهما بمدينة زاخو والأخرى على الخط الحدودي الفاصل بين تركيا وسوريا وأن هذه النقاط الاستخباراتية شهدت تحركات كثيفة عقب إبلاغ الولايات المتحدة بأمر العملية العسكرية وأن الجانب الأمريكي تواصل مع عناصر العمال الكردستاني".

وأوضح أوغلو أن "المصادر المحلية أيضا أكدت أن التحركات بالنقاط الاستخباراتية استمرت بشكل متواصل لحين انتهاء العملية العسكرية وأن العناصر الأمريكية في أربيل ظلت في حالة تأهب طوال العملية العسكرية".

وأكد أن "عدم علم الجانب الأمريكي بالعملية العسكرية مسبقا على الرغم من رصده المنطقة عبر وكالة ناسا وامتلاكه نقطتين استخباريتين بها دليل واضح على ضعف استخباراتي للجانب الأمريكي وتنفيذ تركيا لعملية عسكرية محل ثقة قائلا: “هذا إن كان الأمريكان يقولون الحقيقة".

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