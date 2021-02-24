القبض على متاجر بالمخدرات في الأنبار

2021/02/24 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء (24 شباط 2021)، إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في الرمادي بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود أحد تجار المخدرات في قاطع المسؤولية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة 39 من القاء القبض على أحد تجار المخدرات في منطقة البو ذياب بالرمادي في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن المتهم "تم تسليمه للجهات المختصة لإحالته للقضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات العراقي".

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