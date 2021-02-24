تقرير: الجيش البريطاني قد يخسر ثلث دباباته و 10 الاف عنصر بسبب تكاليف النفقات

2021/02/24 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …أفاد تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الاربعاء، بأن الجيش قد يخسر ثلث قوته من دبابات القتال الرئيسية من طراز تشالنجر البالغ عددها 200 دبابة لدفع تكاليف ترقية الـ 150 المتبقية لدى الجيش بمبلغ 1.2 مليار جنيه استرليني .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/، ان ” تلك الدبابات تعود لفترة الحرب الباردة وشهدت حرب الخليج الاولى ضد العراق عام 1991 ، لكن وزارة الدفاع البريطانية لاتستطيع تحمل تكاليف ترقية الأسطول البالغ عدده 200 دبابة حيث سيتم إلغاء ثلث القوة لدفع تكاليف ترقية الـ 150 الأخرى والتي يبلغ وزن الواحدة منها 65 طن “.واضاف أن ” وزارة الدفاع البريطانية نشرت تقرير مراجعة الدفاع الاستراتيجية والتي اتخذت قرارات قد تكون قاسية جدا بسبب الاوضاع الاقتصادية ومنها فقدان الجيش لـ 10 آلالاف فرد من صفوفه خلال العقد المقبل نتيجة لعملية الاقتصاد في النفقات”.من جانبه قال الجنرال السير ريتشارد بارونز”يدرك الجيش أنهم في سفوح تحول عميق.



سيكون هذا تطورًا عن طريقة عملهم إلى مزيج مأهول وغير مأهول ومستقل.



الجيش ليس في حالة جيدة وقد طُلب منه أن يصبح أصغر حجمًا ، كل هذا يمكن أن يكون منطقيًا طالما أننا نرى بقية الخطة و بدون ذلك ، فان هذا مجرد غباء مدفوع الثمن ماليًا”.وزعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ” الوضع الدولي الآن أكثر خطورة وتنافسية بشدة من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة” ، مضيفا أن ” كل شيء نقوم به في هذا البلد، كل وظيفة ، كل عمل ، حتى كيف نتسوق وما نأكله يعتمد على حد أدنى أساسي من الأمن العالمي”.



كما يقول .



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