مصدر: الإقليم سيسلم ملف كافة موظفيه وحصته من النفط مقابل هذا الشرط

2021/02/24 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف مصدر نيابي في اللجنة المالية النيابية , الأربعاء، عن موافقة وفد إقليم كردستان العراق على تسليم ملف موظفي الإقليم للحكومة , إضافة الى تسليم الحصة المقررة الى شركة التسويق النفطي “سومو”، مبينا أن الوفد اشترط تعهد القوى السياسية بإقرار قانون النفط والغاز خلال العام الجاري .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ازمة الإقليم في مشروع قانون الموازنة للعام الجاري بدأت تأخذ طريقها نحو الحل وذلك باستجابة وفد الإقليم للشروط التي فرضتها اللجنة المالية “.وأضاف المصدر، ان “الوفد سيسلم ملف كافة أسماء موظفيه الى الحكومة والى اللجنة المالية النيابية , إضافة الى موافقته بتسليم الحصة المقررة من نفط الإقليم لشركة التسويق النفطي (سومو)”، مشيرا إلى أن “المباحثات التي سيجريها الوفد اليوم ستتعلق بوضع آلية بشان المنافذ الحدودية والضرائب ” .وأوضح، أن “الإقليم اشترط ان تتعهد القوى السياسية بإقرار قانون النفط والغاز خلال العام الجاري كي تنتهي كافة الموازنات المقبلة من المشاكل التي يعانيها الإقليم والمركز في كل عام ” .



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