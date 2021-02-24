بلومبيرغ: تخصيب إيران لليورانيوم يقترب من الحد اللازم لإنتاج أسلحة نووية

2021/02/24 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء أن إيران قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم إلى حد يقترب من المستويات اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، وذلك للمرة الأولى في ثمانية أعوام، في وقت قالت واشنطن إن طهران تمضي في اتجاه خاطئ على خلفية قرار وقف التفتيش المفاجئ على المنشأت النووية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن النتائج المنشورة في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يسلطان الضوء على الطريق الصعب أمام الدبلوماسيين الذين يحاولون نزع فتيل أزمة نووية متصاعدة، مشيرة إلى أنه في ظل الخلاف بين طهران وواشنطن، بشأن كيفية العودة إلى اتفاق النووي تعمل إيران بسرعة على تعزيز أنشطتها النووية، حتى مع ظهور أسئلة جديدة بين المحققين الذين يبحثون في الأماكن التي ربما حدث فيها العمل منذ عقود.

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