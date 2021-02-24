الصحة: نهاية

2021/02/24 | 14:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت وزارة الصحة، الأربعاء، أنّ نهاية "كابوس" فيروس "كورونا" مرهون بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في تصريح، 24 شباط/فبراير، إنّ "الجميع يرغب بانتهاء هذا الكابوس لكن بشرطين؛ هما ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مع وصول أعداد المحصنين باللقاحات إلى أكثر من 80% في العالم".

وأضاف الساعدي، أنّ "الفيروس يتعرض إلى تحورات عديدة من اجل الدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة والعيش على الخلية الحية، إذ يتميز كورونا بقوته بالرغم من الطفرات الوراثية التي تطرأ عليه".

وحول أزمة اللقاحات، قال المسؤول في وزارة الصحة، إنّ "توزيع اللقاح يفتقد إلى العدالة والمساواة، إذ توجد 10 دول سيطرت على أكثر من 70 بالمئة من إنتاج اللقاح، بينما هناك 130 دولة لم تصل إليها اللقاحات منها العراق".

وأشار الساعدي، إلى أهمية الاستمرار بارتداء الكمامات حتى مع تلقى اللقاح، مبينًا أنّ "نسبة فعالية اللقاح تتراوح بين 70 - 90 بالمئة، بمعنى أنّ المواطن قد يتعرض للإصابة بشكل بسيط عند عدم التزامه بالوقاية الصحية".

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