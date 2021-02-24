تركيا.. القبض على “داعشي” عراقي كان ضابطا بالجيش السابق برفقة طفلة ايزيدية سبية

2021/02/24 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ألقت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، القبض على قيادي في تنظيم “ داعش” الإجرامي في العاصمة انقرة كان برتبة ضابط في الجيش السابق حيث كان يصطحب طفلة ايزيدية سبية.وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن مديرية الأمن، وجهاز الاستخبارات تمكنت من تحديد قدوم شخص عراقي إلى أنقرة، يشتبه أنه شارك في تولي مهام قيادية في داعش الإرهابي بمدينة الموصل.وإثر ذلك، بدأت المخابرات وفرق مكافحة الإرهاب بمراقبة المشتبه به (س.



و)، حيث توصلت إلى أنه ما زال مستمرا في نشاطه ضمن داعش، وأنه كان ضابطا في الجيش العراقي سابقا.كما علمت الفرق التركية أن المشتبه به اصطحب معه طفلة أيزيدية (7 سنوات) من العراق باعتبارها “غنيمة”، لتقرر بعد ذلك إطلاق عملية أمنية ضده بالتنسيق مع المدعي العام.ووضعت فرق مكافحة الإرهاب خطة للعملية بحذر شديد لكي لا يتم إلحاق الأذى بالطفلة الصغيرة، حيث نفذت عملية مداهمة في ساعات الصباح، وألقت القبض على المشتبه به، وشخص آخر كان برفقته يدعى (ن.



ه.



ر).كما تمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة، وسلمتها إلى مديرية العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية في أنقرة.



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