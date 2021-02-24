4 مباريات في الدوري الممتاز أبرزها ديربي العاصمة

2021/02/24 | 14:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تختتم اليوم الاربعاء، مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري العراقي لكرة القدم.

ويقام اليوم على ملعب الشعب الدولي ديربي العاصمة بين فريقي الزوراء والشرطة.

كما يضيف فريق نادي الحدود فريق نادي الميناء على ملعب التاجي، بينما يضيف فريق أربيل على ملعب دهوك فريق نادي أمانة بغداد.

وسيكون ملعب الفيحاء مسرحاً للقاء فريق الطلبة ومصيفه فريق نادي نفط البصرة.

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