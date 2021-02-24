مطالبات نيابية بإنشاء شركة لإدارة 6 مواقع نفطية غير مستثمرة في ديالى

2021/02/24 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاربعاء، بانشاء شركة نفطية خاصة بالمحافظة لاستثمار ستة مواقع نفطية غير مستثمرة.وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تضم ستة مواقع نفطية مهمة في قاطع شمال شرق وشرق تضم احتياطات كبيرة لافتا الى ان بعض المواقع فيها ابار جاهزة للإنتاج حفرت في عقد التسعينات من القرن الماضي وفق المعلومات المتوفرة”.واضاف الكروي،ان “مطالبنا بانشاء شركة ديالى المتخصصة بادارة ملف الحقول النفطية والغازية حلم مؤجل منذ 6 سنوات”، لافتا الى ان “المحافظة يمكن ان تتحول الى نافذة كبيرة لانتاج النفط والغاز فيما لو تسارعت وتيرة العمل واعطاء اولوية لحقول ديالى النفطية والغازية خاصة وان هناك خطط لانشاء مصافي داعمة للمحافظة والعاصمة بغداد”.واشار الى ان “استثمار الحقول النفطية والغازية سيوفر ايرادات كبيرة لخزينة العراق بالاضافة الى توفير فرص عمل باختصاصات مختلفة ويعطي تنمية كبيرة للمناطق”.



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