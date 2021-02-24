بيان رسمي من الزمالك بشأن حكم بطلان لائحة النادي

2021/02/24 | 14:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، بيانا رسميا، لكشف ملابسات حكم بطلان العمل باللائحة الخاصة بالقلعة البيضاء.

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