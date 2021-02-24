الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات في الانبار

2021/02/24 | 14:34 - المصدر: عين العراق

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على احد تجار المخدرات في الرمادي بالانبار.

وقالت المديرية في بيان انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود احد تجار المخدرات في قاطع المسؤولية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة و استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة البو ذياب بالرمادي الأنبار".

وأشار البيان الى "تسليمه للجهات المختصة لاحالته للقضاء وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات من قانون العقوبات العراقي".

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