آخر المقاطعين.. الخلاف بين البحرين وقطر ينتظر

2021/02/24 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أثارت المباحثات الإماراتية والمصرية مع الجانب القطري في الكويت التساؤلات مجددا بشأن عقد اجتماع مماثل بحريني قطري لإنهاء الخلافات بين البلدين التي استمرت حتى بعد القمة الخليجية.

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