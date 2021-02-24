نتائج جلسة حكومة كردستان: مفاوضات بغداد تتصدر جدول الأعمال.. وتقرير عن الجائحة

2021/02/24 | 14:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، الاربعاء، آخر مستجدات مشروعي قانوني الموازنة الاتحادية وموازنة الإقليم، فيما صادق على تعديل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومسودة قانون وزارة الكهرباء في الاقليم.

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وذكرت المكتب الاعلامي لمجلس وزراء الاقليم، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد، اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

وأضاف البيان، "في مستهل الاجتماع، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد المفاوض آخر تطورات المناقشات مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية لإقليم كردستان في إطار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021"، مؤكداً "استمرار المحادثات مع وجود استعداد أفضل لحل هذه القضية".

وأشار البيان إلى أن "وزيري المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد، سلطا الضوء على آخر الاستعدادات لمشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، وأشار الوزيران إلى أن معظم بيانات الوزارات قد باتت جاهزة لصياغة مشروع شفاف وواقعي".

وفي محور آخر من الاجتماع، ذكر البيان أن "وزير التخطيط عرض مسودة مشروع تعديل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقليم كوردستان.



وبعد المناقشة وتبادل الآراء، تمت الموافقة على تعديل المشروع"، موضحاً انه "تم التصويت خلال الاجتماع على مسودة مشروع قانون وزارة كهرباء إقليم كوردستان والذي قدمه وزير الكهرباء كمال محمد صالح".

وأوضح البيان، "في ختام محاور الاجتماع، استعرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المتحوّر وخطط الوزارة لمواجهته".

وأكد وزير التربية آلان حمه سعيد بحسب البيان، "استمرار العملية التعليمية بشرط مراعاة الإجراءات الصحية من أجل حماية سلامة وحياة الطلبة والتلاميذ والمعلمين والعاملين في مجال التعليم والمراكز التعليمية".

وختم البيان، "بعد أن وجه مجلس الوزراء شكره إلى وزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى، أوعز في الوقت نفسه إلى الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية، وأهاب بالمواطنين التعاون مع خطط وتوجيهات حكومة إقليم كوردستان للحد من تفشي الفيروس المتحوّر".

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