2021/02/24 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الهندية في محافظة

كربلاء، الاربعاء، عن وصول نسبة انجاز

مشروع مأخذ ماء مصفى نفط كربلاء المقدسة

في القضاء الى ٩٦،٥%، وبطاقة ١٣٠٠ متر

مكعب بالساعة ولمسافة ٣٣ كيلومتر من

مشروع المأخذ با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انجاز 96.5% من مشروع "مأخذ ماء مصفى نفط كربلاء") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انجاز 96.5% من مشروع "مأخذ ماء مصفى نفط كربلاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).