2021/02/24 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف

الاشرف/ اليوم الاربعاء 24-2-2021

- تم اجراء 2910 فحصاً مختبرياً لحالات

مشتبه بها (2423بطريقة PCR و 487 بطريقة Rapid

Tests ) .

- #الاصابات_الجديدة : 519

- #حالات_الشف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى تسجيل أول حالة إصابة.. حصيلة وبائية ضخمة في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى تسجيل أول حالة إصابة.. حصيلة وبائية ضخمة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).