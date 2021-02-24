الصحة العالمية: من المرجح انتهاء وباء كورونا بداية العام المقبل

2021/02/24 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، انتهاء جائحة كورونا بداية العام المقبل.

وقال مدير المكتب، هانز كلوج، ان الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود مشيرا الى ان هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

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