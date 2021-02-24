روحاني: صبر الشعب الايراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب أميركا منه

2021/02/24 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان صبر ومقاومة الشعب الايراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب امريكا مبينا ان اوروبا بقيت تراوح مكانها تجاه الاتفاق.

وقال روحاني ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت مرات عديدة ان برنامج إيران النووي هو سلمي ولأغراض علمية، مبينا ان أنه من الممكن خفض الالتزامات لكن الالتزام بمبدأ الاتفاق ونصونه باق.

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