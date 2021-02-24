التجارة: اطلاق دفعة من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب الاسبوع القادم

2021/02/24 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، ان موعد اطلاق دفعة من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب.

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