100 مليون دينار.. رابطة المصارف تعلن شروط قروض السكن للمواطنين

2021/02/24 | 14:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الأربعاء، عن شروط منح قروض سكنية للمواطنين بقيمة 100 مليون دينار وبفائدة سنوية متناقصة قدرها 4%.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان، 24 شباط/فبراير، إنّ "المصارف الخاصة تمنح للمواطنين قروضًا سكنية تبلغ 100 مليون دينار وبفائدة تناقصية قدرها 4% ضمن مبادرة الواحد تريليون التي أطلقها البنك المركزي العراقي".

وأضاف طارق، أنّ "المواطن يحق له أخذ أعلى مبلغ وهو 100 مليون دينار أو أقل حسب احتياجه، بالإضافة إلى أنّ الفائدة يجب أن لا تتجاوز الـ 4% متناقصة".

وبيّن، أنّ "الموظف يحق له شراء عقار في الأحياء السكنية أو المجمعات السكنية الاستثمارية، بينما غير الموظف له خيار واحد وهو شراء العقار بالمجمعات السكنية الاستثمارية"، مشيرًا إلى أنّ "قرض المجمعات السكنية يشترط وجود اتفاق بين المصرف والمجمع السكني".

ولفت طارق، إلى أنّ "الفائدة تحتسب لتاريخ تسديد القرض وهي غير مقطوعة"، مؤكدًا أنّ "المبادرة ستساهم في حل أزمة السكن التي يعيشها البلد".

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