12 شركة تكبد مؤشر البورصة خسائر

2021/02/24 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كبد 12 شركة خاسرة مؤشر البورصة لخسائر في جلسة الاربعاء.

وتصدرت شركة مصرف الشرق الاوسط الشركات الخاسرة بنسبة 5.26%.

فيما تصدرت شركة الخير للاستثمار المالي الشركات الرابحة بنسبة 10.00%.

وشهدت الجلسة تداول 2،7 مليار سهم بقيمة 1,3 مليار دينار.

كما انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.14%.

بدورهم باع المستثمرون الاجانب 13 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار بعد تنفيذ 11 صفقة على اسهم شركتين.

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