2021/02/24 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وفدًا أردنيًا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني........

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني السيد يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني.

و حَمل الوفد تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الى سيادته، وتأكيدات الأردن حكومة وشعبًا على عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق.

وقال السيد رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء، إن النيّة الجادة والإصرار متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق الإتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة.



وخاصة في قطاعات الاسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة.

كما أكّد سيادته على أهمية دور القطّاع الخاص في البلدين، وأهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والإستقرار بمفهومه الأوسع.

وحمّل السيد الكاظمي الوفد الأردني تحياته الى جلالة الملك عبد الله الثاني، وحكومة السيد بشر الخصاونة، مؤكدا على تطلع العراق الى تعاون أوثق مع الأردن، وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الوفد الأردني من جانبه، عن تقديره لحسن الإستقبال و ما لمسه من حرص على تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه مصلحة الشعبين الأردني والعراقي.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء24 شباط 2021

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