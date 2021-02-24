تنسيق بين العراق والامم المتحدة بشان انتخابات الخارج

2021/02/24 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، ان تنسيقاً كبيراً تم بين المفوضية ووزارة الخارجية والامم المتحدة بشان الانتخابات وتحديث البيانات خارج البلاد.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لـ”تقدم” إن “تنسيقاً كبيراً يتم بين المفوضية ووزارة الخارجية والامم المتحدة لتسهيل التسجيل البايومتري في الخارج”.

واضافت الغلاي أن “المفوضية صادقت على 21 دولة عربية واجنبية لتسجيل ناخبي الخارج، تمهيدا لمشاركتهم في الانتخابات”.

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