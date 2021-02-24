2021/02/24 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل أكثر من 4 الاف إصابة بكورونا ووفاة 13 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل أكثر من 4 الاف إصابة بكورونا ووفاة 13) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل أكثر من 4 الاف إصابة بكورونا ووفاة 13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).