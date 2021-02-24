رابطة المصارف الخاصة تعلن شروط قرض الـ 100 مليون دينار للمواطنين

2021/02/24 | 15:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت رابطة المصارف العراقية، الاربعاء، شروط القروض السكنية للمواطنين والتي تصل إلى 100 مليون دينار.وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، في بيان تلقت “ايزيدي 24” نسخة منه، أن “المصارف الخاصة تمنح للمواطنين، قروض سكنية تبلغ 100 مليون دينار وبفائدة تناقصية قدرها 4٪ ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي …

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