العراق يسجل 4306 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/24 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الاربعاء عن الموقف الوبائي بفايروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة الفائتة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 4306 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم العراق.

واضافت: ان عدد حالات التعافي من الفايروس بلغت 2110، مبينة انها سجلت 13 حالة وفاة جديدة لمصابين بكورونا.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي صادر عن وزارة الصحة الاتحادية.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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