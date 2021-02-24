الاقليم.. مجلس الوزراء يناقش مستجدات مشروعي قانوني موازنتي الاتحادية والاقليم

2021/02/24 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس الوزراء في اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، آخر المستجدات حول مشروعي قانوني الموازنة الاتحادية وموازنة الإقليم.

جاء ذلك الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد المفاوض آخر تطورات المناقشات مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية لإقليم كوردستان في إطار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.



وأكد استمرار المحادثات مع وجود استعداد أفضل لحل هذه القضية.

وبعد ذلك، سلط وزيرا المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد، الضوء على آخر الاستعدادات لمشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، وأشار الوزيران إلى أن معظم بيانات الوزارات قد باتت جاهزة لصياغة مشروع شفاف وواقعي.

وفي محور آخر من الاجتماع، عرض وزير التخطيط مسودة مشروع تعديل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقليم كوردستان.



وبعد المناقشة وتبادل الآراء، تمت الموافقة على تعديل المشروع.

كذلك تم التصويت خلال الاجتماع على مسودة مشروع قانون وزارة كهرباء إقليم كوردستان والذي قدمه وزير الكهرباء كمال محمد صالح.

وفي ختام محاور الاجتماع، استعرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المتحوّر وخطط الوزارة لمواجهته.

هذا وأكد وزير التربية آلان حمه سعيد استمرار العملية التعليمية بشرط مراعاة الإجراءات الصحية من أجل حماية سلامة وحياة الطلبة والتلاميذ والمعلمين والعاملين في مجال التعليم والمراكز التعليمية.

وبعد أن وجه مجلس الوزراء شكره إلى وزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى، أوعز في الوقت نفسه إلى الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية، وأهاب بالمواطنين التعاون مع خطط وتوجيهات حكومة إقليم كوردستان للحد من تفشي الفيروس المتحوّر.

PUKmedia عن اعلام حكومة اقليم كوردستان

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