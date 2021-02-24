ابرزها الاسكان والطاقة والصحّة والتعليم.. الكاظمي يبحث مع وفد اردني

2021/02/24 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميّا

أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة

والإسكان الأردني السيد يحيى الكسبي،

يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين

وممثلين عن الق

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