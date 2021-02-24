كربلاء تسجل اعلى حالات الوفاة بين المحافظات.. العراق يسجل اكثر من 4300 اصابة بكورونا

2021/02/24 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس

كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ

24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 4306 إصابة جديدة

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