الدفاع النيابية: زيادة قوات الناتو مجرد اعلام ولا يوجد طلب رسمي لغاية الان

2021/02/24 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، ان زيادة قوات الناتو في العراق ماتزال اخبار متداولة في وسائل الاعلام ولم يتم طلب ذلك من الحكومة.

وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي، لوكالة /المعلومة /، ان” لا يوجد لغاية الان اي طلب رسمي من الناتو بزيادة قواته في العراق سواء كانت قوات قتالية او كما يقال مدربين وفنيين ودعم لوجستي”.

وضاف، ان” القوات الامنية العراقية اليوم اصبحت على مستوى عالي من الجهوزية والعدة والعدد وبالتالي لا حاجة لاي قوات جديدة في البلاد”.

واوضح، انه” اذا حدث وتم طلب زيادة قوات الناتو في العراق فستكون لنا دراسة جدوى لهذه القوات وهل ان المؤسسة الامنية العراقية تحتاج هذا العدد او هذه القوات اساسا وبعدها يتم رفع الكشف الى الحكومة لاتخاذ القرار الصائب”.

واشار الى ان” القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها في تطور مستمر واصبحت قادرة حتى على صيانة الاليات والطائرات والاسلحة وبالتالي لا يمكن تجهيل دورها بالموافقة على دخول مدربين اجانب مادامت الامكانيات الفنية والعسكرية متوفرة لديهم”.انتهى / 25ر

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