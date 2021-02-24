كورونا العراق: الإصابات تحطم “رقماً قياسيا” والشفاء يتجاوز 680 الفاً في 24 ساعة

2021/02/24 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد ‏الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الاربعاء الموافق 24 شباط 2021.

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