بدوافع جسدية ومالية.. الشرطة تنقذ فتاتين من الابتزاز في نينوى

2021/02/24 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، الأربعاء، تفاصيل عمليتين منفصلتين، تمكنت من خلالها إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة نينوى.

وذكرت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، اليوم، 24 شباط 2021، أن "الفتاتين تعرضتا لتهديد وابتزاز بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم تخضع إحداهما لدفع مبلغ مليون ونصف المليون دينار، والأخرى لرغبات المبتز الدنيئة".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعية تمكنت من مواجهة المبتزين بأدلة تورطهما بالجريمة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد ما قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".

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