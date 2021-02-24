ترصد فئتين من المجتمع.. القبض على عصابة سرقة في بغداد

2021/02/24 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، القبض على عصابة مكونة من 4 اشخاص تقوم برصد المحال التجارية ومكاتب العقار وسرقتها غرب العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 شباط 2021)، ان "مكتب مكافحة اجرام الغزالية القى القبض على عصابة مكونة من 4 متهمين تقوم برصد المحلات التجارية ومكاتب العقار وسرقتها"، مبينة ان "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن افراد العصابة، من قبل المصادر السرية والمباشرة بتدقيق المعلومات والتأكد منها ورصد تحركات المتهمين ومتابعتهم حتى القاء القبض عليهم جميعا".

واشار البيان، الى انه "تم توقيفهم استنادا لأحكام المادة (443 ق.ع)، تمهيدا لاحالتهم الى المحكمة المختصة".

وفي سياق منفصل اوضحت المديرية ان "مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر القت القبض على متهم وفق احكام المادة ( 18) من قانون زراعة الاعضاء البشرية، لقيامه بمتاجرة الاعضاء البشرية وايداعه التوقيف على ذمة القضية".

واكدت المديرية ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء".

N.A

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