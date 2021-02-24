2021/02/24 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال استقباله وفداً رسمياً اردنياً..الكاظمي يؤكد الرغبة في تطوير المصالح المشتركة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال استقباله وفداً رسمياً اردنياً.. الكاظمي يؤكد الرغبة في تطوير المصالح المشتركة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال استقباله وفداً رسمياً اردنياً.. الكاظمي يؤكد الرغبة في تطوير المصالح المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).