وزير التجارة يبحث مع وزيرة الصناعة والتموين الاردنية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

2021/02/24 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث وزير التجارة، علاء الجبوري، الاربعاء، مع وزيرة التجارة والصناعة والتموين الاردنية مها علي والوفد المرافق لها، إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومشاركة الشركات الاردنية بصورة اوسع في المعارض التي تقام داخل العراق.

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