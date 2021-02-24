النقل: نعمل على تفعيل التكسي النهري واعادته للعمل من جديد

2021/02/24 | 15:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن الوكيل الفني لوزارة النقل، طالب بايش، الأربعاء، العمل على إعادة تفعيل التكسي النهري التابع للوزارة.

وقال بايش، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وجه بضرورة تفعيل التكسي النهري في نهر دجلة واعادته لخدمة المواطن من جديد”.

وأضاف، أنه “تم تنظيم جولة للكشف والوقوف على تهيئة المحطات الرئيسية والمراسي كما تم وضع خطة مدروسة لتنظيم عملها منها بناء خمس محطات رئيسية وتحديد مواقعها بالتعاون والتنسيق مع الموارد المائية والطرق والجسور .



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