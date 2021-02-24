2021/02/24 | 15:38 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 24 فبراير 2021 | 03:32 مساءً

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تجدد التظاهرات واغلاق جسر وسط مدينة الناصرية

تجددت في مدينة الناصرية ظهر اليوم الاربعاء ، التظاهرات المطالبة باقالة محافظ ذي قار .



وبحسب وسائل إعلام محلية ، فقد اغلق العشرات من المحتجين جسر النصر وسط المدينة

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