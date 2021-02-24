2021/02/24 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تفاعل العشرات مع حادثة تعرض لها شاب عراقي في محافظة واسط بعد أن طُلب للإدلاء بشهادة أمام قاض في محكمة الصويرة.

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وكتب "زكريا ذهب"، وهو ناشط في الاحتجاجات ورسام وعازف كما يعرف نفسه، القصة التي بدأت باستدعاء إلى المحكمة لكنه منع، على حد تعبيره، لمرتين بسبب "طول شعره".





وقال زكريا، إنّه اضطر إلى "الانتظار لأكثر من ساعتين قبل أن يسمح له بالدخول في المرة الثانية لحظة الاستدعاء من القاضي"، متسائلاً حول النص القانوني الذي يفرض منعه من الدخول والجهة التي يمكن رفع الشكوى إليها في حال مواجهة مثل هذه المواقف مع القضاء.

وسرد الشاب تفاصيل محادثة مع القاضي بعد المثول للشهادة، والتي انتهت بشكل ودي كما يبدو:

سيادة القاضي ممكن سؤال؟

- تفضل

بالقانون العراقي أكو مادة تنص على (منع التعامل مع أي فرد عراقي على أساس (اللون أو الدين أو المظهر) صح؟

- صح

منعوني للمرة الثانية من دخول المحكمة بسبب شعري!

- شبي شعرك حلو

أشكرك بس كالوا هذه قرار قاضي!

- بـ "ضحكة لطيفة"..



أخذ هويتك وروح لا أحجزك

وأثارت القصة تفاعل العشرات الذي أكدوا في تعليقات لم تخل من السخرية، عدم وجود نص قانوني يبيح للجهات الرسمية منع شخص من الدخول أو المراجعة بسبب المظهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثة قصيرة بين شاب عراقي وقاضي محكمة: ’منعوني بسبب طول الشعر.. إطلع لا أحجزك’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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