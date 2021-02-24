رئاسة البرلمان: لا نهاية للفصل التشريعي إلا بعد إقرار الموازنة

2021/02/24 | 15:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





اكد مجلس النواب، أن فصله التشريعي لن ينتهي حتى إقرار الموازنة، مبينا أن جلسات المجلس ستعقد مع الا...

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