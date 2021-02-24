نائب: مفوضية حقوق الانسان ستكون بعيدة عن التحزب السياسي

2021/02/24 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب علاء العقابي، ان المفوضية الجديدة التي يسعى البرلمان الى تشكيلها، ستكون بعيدة عن التحزب السياسي.

وقال العقابي لـ”تقدم” إن “البرلمان لاحظ مغالاة في الامتيازات الممنوحة لأعضاء مفوضية حقوق الانسان، حيث نعمل على ان لا تتعدى الامتيازات درجة مدير عام”.

وأكد العقابي، ان “البرلمان يركز على قضية ايجاد آليات صارمة للمجيء بمجلس مفوضية مستقل وكفوء بعيداً عن التحزب السياسي لتمثل جميع اطياف الشعب”.

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