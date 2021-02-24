1.5 مليون إصابة بكورونا في إيران

2021/02/24 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، تسجيل 73 وفاة، و8270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 1.598 مليون.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 59736.

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