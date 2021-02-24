داهات حويزي: لا داعي للخوف من السلالة الجديدة

2021/02/24 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية يوم الاربعاء، عن وجود حالات اشتباه بالاصابة بفايروس كورونا المتحور، مؤكدة ان اوضاعهم الصحية مستقرة.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: انه لا دعي للخوف من الاصابة بالسلالة الجديدة من كورونا، موضحا، ان هناك حالات اشتباه بالفيروس في المستشفى.

واضاف: ان بعض حالات الاشتباه غادرت المستشفى وتم منحهم تعليمات بالحجر المنزلي لحين لحين ظهور نتائج الفحوصات، مشيرا الى ان اعراض الاصابة بكورونا المتحور لاتختلف كثيرا عن كورونا السابق ولكن اعراضه تظهر بصورة اكبر على الجهاز الهضمي كألم في البطن والتقيء والاعراض تظهر على المصاب بشكل اسرع، كما ان السلالة الجديدة تصيب اطفال اكثر.

وقال: ان فايروس كورونا المتحور ليس اخطر من السابق واغلب تلك الحالات هي من سكنة محافظة السليمانية وكان لهم تلامس مباشر مع مواطنين من المحافظات الاخرى ودول الجوار وقد يكون هذا التلامس مصدر اصابتهم.

ودعا الدكتور داهات حويزي، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجه الى اقرب مستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة حال ظهور اعراض الاصابة عليهم.

PUKmedia خاص

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