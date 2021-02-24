تنظيمات الأتحاد الوطني تتفقد عوائل خورماتو

2021/02/24 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من تنظيمات مركز 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني عددا من عوائل القضاء بهدف الأطمئنان على أحوالهم المعيشية اليومية .

وقال كريم شكر مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين لـPUKmedia: ان الزيارة تأتي من حرص الأتحاد الوطني الكوردستاني على مواطني قضاء خورماتو والأستماع الى مشاكلهم ومطالبهم لأجل حلها وتلبيتها خدمة لأبناء القضاء .

وأضاف : ان وقوفنا كحزب الشهداء الأتحاد الوطني الكوردستاني يأتي من وقوف مواطنينا معنا وتكاتفتهم لأجل مواجهة العراقيل وأزاحتها بقوة وعزيمة الجميع وأن جماهير قضاء خورماتو هي أمانة في أعناقنا و واجبنا هو الوقوف بحانبهم .

PUKmedia / عمر اواره

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