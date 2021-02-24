الحق يقال - عامر الدلوي

2021/02/24 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_الدلوي تحت هذا العنوان يقدم الإعلامي التريند ( عدنان الطائي ) برنامجه على قناة عراقية طفرت بين سيل الفضائيات الممولة لتحتل معاه ( مع عدنان ) مقدمة الصفوف في مجال المشاهدات و كذلك ليكون هو أيضا ً في مقدمة من يحصل على المتابعة عبر قناته على اليو تيوب و التي يسوق من خلالها لبرنامجه الذي يحمل صفة ( السياسي ) في حين أنه كان من باب أولى و الأجدر أن يكون تحت مسمى ( دعائي ) و مخصص لتمرير الكرات داخل منطقة الجزا ......





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