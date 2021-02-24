خواطر تتحدث في وطني عن الفرح ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/02/24 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي حينما تتسرب خيالات لم تكن محسوبة من الفرح إلى النفوس المكبوتة تحاصرها من كل جانب ..



لكن لا بأس أين ملفات القلق المتربص الشهداء المنسيون خلف أسارير الضحكات، تتحدث عن شيء مبهم ..



هل تقتحم البسمة الحزينة مجرى الدمع أو تنتفض الفرحة من خلف جدار الحزن لأدركنا أن الفرحة والحزن سيلتقيان بضحكة جرح أو في ملفات الشهداء المنسي خلف أسارير الضحكات أو في بسمة فم لكن هيهات ..



هيهات فللجرح شفاه ليست كشفاه الفم ..



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