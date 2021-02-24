أزمة الجائحة: الحصيلة ترتفع إلى أكثر من 680 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير
ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 680 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.
سجل العراق أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 4306 إصابات، و13 حالة وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2100 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 91.9%.
وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 41 ألف شخص، 377 منهم تحت العناية المركزة.
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