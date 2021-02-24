بالفيديو والصور: صدامات بين الأمن والمتظاهرين في الناصرية

2021/02/24 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتجدد الصدامات بين الأمن والمتظاهرين في الناصرية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم قطع جسر النصر، واندلعت صدامات بين الأمن والمتظاهرين في الناصرية بمحافظة ذي قار".وتشهد ذي قار احتجاجات غاضبة للمطالبة بإسقاط الحكومة المحلية.

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