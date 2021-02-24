وزير التجارة يعلن موعد اطلاق دفعة 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين

2021/02/24 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن موعد اطلاق دفعة من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب.وقالت الوزارة في بيان تلقته “ايزيدي 24″، انه “تقرر اطلاق دفعة 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب الاسبوع القادم”.

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