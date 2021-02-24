معلومات صادمة: توفير الالف الجرعات من لقاح كورونا لمسؤولين عراقيين كبار مع عوائلهم

2021/02/24 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر موثوق، الاربعاء، بقيام عدد من المسؤولين الكبار بشراء الاف الجرعات من لقاح فيروس كورونا وتلقيح انفسهم وعائلاتهم والمقربين منهم بسرية تامة.

وقال المصدر، في تصريح لـ NRT عربية، (24 شباط 2021)، شريطة عدم ذكر اسمه، ان "اغلب القادة السياسيين في بغداد قاموا بشراء الاف الجرعات من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا".

واوضح، ان "كل قيادي اشترى بحدود 1500 و2500 جرعة لقاح لاجل تلقيح انفسهم وعائلاتهم والاشخاص المقربين منهم".

واشار، الى ان "عملية التلقيح متواصلة بين أفراد هذه النخبة، وتجري بسرية تامة".

ويذكر انه لم تصل اي جرعات من لقاحات كورونا إلى العراق بشكل رسمي لغاية الآن، ووفق وزارة الصحة فان أول دفعة ستصل نهاية الشهر الجاري.

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