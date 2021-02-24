2021/02/24 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

200 مشاهدة

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، تسليم نيسان اليوم، 24 شباط 2021، بنحو 0.4% إلى 65,08 دولارا للبرميل، كما هبطت عقود خام غرب تكساس الأميركي تسليم نيسان 0.9% عند 61,13 دولارا للبرميل.



وقال محلل لدى "كوميرز بنك" إن السؤال الرئيسي في الوقت الحالي يتلخص في مدى سرعة تعافي المعروض من الخام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أنه سيتجاوز الطلب في فترة الأسابيع الخمسة المقبلة، مما يمنح إشارات سلبية إلى الأسواق، وفقا لوكالة "رويترز".



ووفقا لبيانات معهد البترول الأميركي ارتفعت المخزونات بنحو مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شباط الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم توقعات بارتفاعها.. تراجع بأسعار النفط العالمية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم توقعات بارتفاعها.. تراجع بأسعار النفط العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).